今年來在全球景氣復甦趨勢的引領下，不動產需求亦逐步回溫，帶動REITs表現亮眼，當前低利環境未變，市場收益需求不墜，REITs穩定配息機制，滿足市場對收益的渴望，成為資本利得、收益兩頭賺首選，觀察REITs基金今年以來績效表現，及最近一次配息，以新台幣配息型來看，絕大多數都繳出正報酬佳績。

R統計今年以來EITs基金表現，以群益道瓊美國地產績效17.96％報酬居第一名，且即將在近期配息，依據日前公布的預估配息金額與7月2日基金淨值來推算年化配息率，接近6.92％，一舉囊括績效王及配息王雙料冠軍。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵表示，隨著美國疫苗覆蓋率提升，經濟活動恢復也進一步刺激美國房市表現，新屋及成屋銷售上行，自有住宅空屋數值也位於低點，產業基本面穩健向好。加上美國REITs股利率仍具吸引力，因此吸引市場資金配置，年至今道瓊美國地產指數漲幅接近二成。

後市來看，隨著美國經濟復甦，通膨壓力也跟著浮現，接下來通膨走勢仍須關注，不過在預期通膨下，物價及建材上漲，且當前處低房貸利率環境，促使投資人將現金換許較為保值的不動產以對抗通膨，料資金仍將持續流入不動產市場，需求前景及投資潛力仍看好。

李鈺涵指出，在REITs市場方面，除了過往投資人熟知的商辦、住宅型REITs料受惠景氣好轉而恢復，特殊型REITs也在趨勢話題下成長性看好，包括在全球網路通訊蓬勃發展、電商盛行之下，興起的通訊電塔、資料中心、物流中心等投資標的，未來發展亦相當值得期待。

值得一提的是，道瓊美國地產指數成分股有近四成的比重為特殊型REITs，建議不妨透過配置相關ETF，一次掌握REITs市場的租金收益及後市增值行情。