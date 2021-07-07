六月AZ疫苗開打後，頻傳長輩施打疫苗後猝死案件，藝人李明依當時在臉書感嘆「最終難道都只剩下數字」，立刻遭網友出征砲轟，她日前（3日）透露帶母親接種莫德納疫苗第一劑，並感謝醫護人員的專業及信心。

李明依日前（3日）帶母親施打莫德納第一劑，她透露按照預約時間到醫院報到，也感謝院方精心安排，不僅地點非常寬闊舒適，醫護人員也非常專業細心，讓為人子女的她鬆一口氣，接著提及之前新聞報導施打AZ時，出現不少意外狀況，加上那時媽媽高血壓一直控制不下來，才讓她一度擔憂不已。

李明依表示母親施打疫苗後，除了疲倦想睡覺及打針部位疼痛之外，一切狀況都很ok，雖然短期只有母親能打疫苗，但至少不用替她擔心，如今就安心等下一劑通知，對此，網友紛紛留言：「今早打了疫苗，目前為止都沒有任何症狀產生」、「請您持續告知令堂是否有副作用，以便家中長輩下週施打者參考」、「有狀況就先推普拿疼 下一劑副作用蠻強的多保重」。

李明依上個月在臉書曬出電視新聞截圖，擔憂表示：「家裡有80歲以上長者，到底子女們要不要帶她們去施打疫苗？？？最終難道都只剩下數字」，更不忘喊話：「第一線醫護人員辛苦了，我們都在等適合的疫苗」，此話一出立刻遭網友出征，她也撂下狠話反擊：「要加入討論可以，故意謾罵及人身攻擊的恕我直接封鎖，你們也不必費事留言。」

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