苗栗縣政府消防局及文觀局聯合稽查縣防疫旅館。（苗栗縣政府文觀局提供／謝明俊苗栗傳真）

彰化發生防疫旅館火警，引起苗栗縣政府重視，負責管理防疫旅館的文觀局5日就會同消防局組成聯合稽查小組，前往縣內5家防疫旅館進行消防安全檢查，並向業者再次宣導注意消防避難SOP及疏散分流措施，應預先規劃避難動線並做好防範演練，以保障民眾的安全。

彰化防疫旅館火警引發苗栗縣各界關切防疫旅館安全問題，尤其前一段時間，苗栗縣一度成為疫情重災區，有許多縣民因有接觸史而被匡列居家檢疫入住防疫旅館，也有部分其它縣市民眾因搭機等因素，住進縣內防疫旅館，文觀局因負責管理防疫旅館，局長林彥甫立即會同消防局共組聯合稽查小組，迅速對縣內5家防疫旅館進行消防安全檢查。

經查這5家防疫旅館都有依規定期辦理消防安全設備檢修申報，除檢查消防設備維護情形，也宣導防疫旅館防火管理策略SOP，並要求場所管理人及防火管理人員，加強自主安全管理，針對員工自衛消防編組訓練計畫、緊急避難逃生路線圖規劃、居家檢疫者的避難動線及集中點規劃，請業者加強做好準備。

文觀局長林彥甫表示，縣內防疫旅館都是依據衛福部訂定的「防疫旅館設置及管理」指引中的標準作業流程來執行相關工作，檢疫民眾和一般民眾進出動線分開，部分的防疫旅館還設有專屬防疫電梯或樓梯。居家檢疫者入住防疫旅館，由於不熟悉環境，防疫旅館業者應主動告知防災避難設備及逃生路線規劃，一旦發生火警或地震時，依照消防編組計畫分流疏散，並請民眾配合避難引導，在災害發生時才能讓生命財產傷害減至最低。

縣長徐耀昌表示，縣府定期針對防疫旅館進行稽查，除要求防疫旅館確實遵守中央疫情指揮中心的防疫SOP，也加強宣導防疫旅館防火管理策略SOP，務必讓居家檢疫及隔離者可以安心防疫，共同守護大家的安全。