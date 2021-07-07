余天、李亞萍夫婦的二女兒余苑綺去年才宣布二度抗癌成功，未料今年初直腸癌復發，肝和淋巴都出現癌細胞，得繼續接受化療，讓外界十分心疼。她昨（6日）在臉書自曝私密處也感染，痛到像被火燒，以自身經驗呼籲女性要好好照顧身體。

余苑綺坦言化療期間免疫力下降，因為無暇照顧私密處，泌尿道發炎感染，而且會不停地復發，造成分泌物增加、味道比較重，除此之外，排尿的時候還會感受到灼熱、疼痛，「妹妹就是像在火燒一樣非常的痛」。

為了解決困擾，余苑綺不使用護墊，但因為分泌物過多，一天至少要換3-4次內褲，私密處十分難受，甚至直接影響到夫妻間的感情。她表示女性尿道較短，假如作息不正常、不太愛喝水、久坐憋尿和喜愛穿緊身不透氣的褲子，又不常換護墊、過度清潔私密處，都會提高生病機率，呼籲所有女生都要預防勝過治療。

李亞萍日前證實余苑綺僅存的肺葉片照出不正常的陰影，大腿胯骨的淋巴結發現2公分的腫瘤，預計8月要動大手術，李亞萍坦言女兒已經寫好遺書，她聽了非常傷心，祈禱愛女不要再被疾病折磨。面對癌細胞的侵襲，余苑綺雖然在家專心養病，但積極接業配貼補家用，態度樂觀又堅強，引起粉絲不捨，紛紛在她的臉書留言打氣，希望一切都能好轉。