北市本土案例確診+14 柯文哲最新防疫說明

北市公布確診者足跡。

北市確診者足跡。

國內本土疫情看似趨緩，但今(7日)又爆出華航貨運站新案例，北市環南市場案也尚未完全解決，今早衛福部醫福會執行長王必勝、台北市長柯文哲、北市副市長黃珊珊還共同在環南市場的聯合前進指揮所開會。針對疫情變化，柯文哲於下午記者會說，跟指揮中心討論過，明天在環南市場算是第二次大規模PCR，由亞東醫院辦理，造冊有3300人，希望一天結果出來，最慢7/9結果出來，7/10開始要有7/8以後PCR陰性證明才可進場，希望把無症狀黑數再掃一遍。

副市長黃珊珊說，有一名個案6/29到7/1早上10點到11點到士林區永平街自營的便當店，還有6/30早上八點到九點到三重區五華街批貨，因為有接觸不特定對象，需要跟大家說明。

黃珊珊表示，另外有部分是我們比較擔心的是，因為是一名高鐵站工作人員，6/29-6/30排班時間5點半到下午三點，7/1是早上6點到下午三點，7/2是5點半到下午三點，所以這兩位部分足跡是今天公布內容。

指揮中心表示，今日新增39例本土病例，個案分布以台北市與新北市各14例最多、其次為桃園市11例。