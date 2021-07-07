秀傳收治確診，會診中醫的新冠感染住院患者中，14位為輕症或無症狀，19位已順利出院。（秀傳提供／吳敏菁彰化傳真）

秀傳收治確診，會診中醫的新冠感染住院患者中，14位為輕症或無症狀，19位已順利出院。（秀傳提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣7日零確診，秀傳醫院表示，自今年5月13日彰化縣出現第一例本土新冠確診個案至今，彰化秀傳醫院收治的患者有一半會診中醫，運用清冠一號或個人化中藥飲片治療，在症狀的改善上看到明顯的效果，會診中醫的新冠感染住院患者中，14位為輕症或無症狀，19位已順利出院。

彰化秀傳中醫部呂友文部主任表示，確診患者的好發症狀是乾咳，甚至少數患者出現咳嗽到嘔吐、嚴重影響到夜眠的狀況；其次是全身倦怠、胃口變差。患者中有2名兒童，是少見使用清冠一號的兒童個案，兩人屬無症狀感染者，但病毒量卻相當高，其中一人年僅1歲Ct值16，另一人為8歲Ct值19，經評估、計算體重後每天使用1-2包清冠一號治療，兩人治療一個月後，Ct值都高於30，順利解除隔離。

呂友文指出，因為COVID-19會診中醫大部分以成人居多，兩位小朋友的感染症狀、服藥劑量、Ct值變化都特別受到關注，發現關於兒童感染率較成人低的問題，是因為當新冠病毒進入人體以後，必須要依靠細胞上的ACE2受體當作鑰匙，來進入細胞進而感染人體。醫學研究顯示兒童肺部的ACE2受體量明顯少於成人，所以使兒童較不容易因為暴露到病毒而造成感染。

呂友文表示，雖然這2個小朋友已經感染，而且Ct值在16與19的高度傳染狀態，診察發現這2位小朋友服藥期間活動力、進食量、睡眠都正常，無呼吸道感染症狀，無咳嗽、無流鼻水、無痰、無身熱發冷等症狀。有沒有可能是小朋友對清冠一號反應比較好，加上兒童的免疫優勢（兒童在接觸病毒的過程中，可以處理病毒並溫和抵抗，不像大人會產生很激烈的免疫反應）；最終能在溫和的抵抗中產生抗體痊癒，學術上仍需要更多專家意見的證實。

秀傳表示，根據國際間資料顯示，近期疫情恐有年輕化趨勢；以色列最近單日新增超過100例，有70％感染最早在印度發現的Delta變異株，其中又有半數為孩童。然而，有報導顯示嬰幼兒感染者有多達40％無症狀，但確診後病毒量都偏高，且潛伏期可長達36天，恐成為疫情下的隱形傳播者，提醒家長注意，和一般感冒很像的微燒、咳嗽、流鼻水、腸胃道不適、長疹子等新冠輕症症狀，以防兒童成為新冠隱形傳播者。