高雄市議會國民黨團總召童燕珍表示，今年市府與經濟部啟動的聯合稽查小組，於4月完成稽查，為何不到半年再度發生工安意外？（柯宗緯翻攝）

高雄市今（7）日一天內連續發生台塑林園廠、小港鎂合金工廠兩起工廠爆炸事件。高雄市議會國民黨團總召童燕珍表示，今年市府與經濟部啟動的聯合稽查小組，於4月完成稽查，為何不到半年再度發生工安意外？同黨議員邱于軒狠酸，林園的公安意外也隨著疫情紓緩一併解封嗎？

高雄市議會國民黨黨團指出，高雄市林園區今年1月就發生4起工安意外，包括1月12日台苯化工高雄廠、1月22日是亞聚林園廠、1月27日信昌化工、1月29日聯成化工。加上今年3月12日永安工廠火警、3月29岡山區強茂廠火警、6月3日本洲工業區螺絲工廠火警，今年高雄可說是工安意外不斷。

高雄市議會國民黨黨團表示，工安議題是本屆議會質詢的重點項目，今年度工安意外頻傳，市長陳其邁在1月底表示將與經濟部啟動聯合稽查小組，4月底完成石化廠商聯合稽查，卻在不到半年的時間又發生工廠爆炸事件，令人質疑稽查小組的成效。

童燕珍認為，雖然目前市府防疫第一，但是工安問題並不能被忽略，尤其陳其邁曾數次表示要改善高雄問題，目前卻不見具體改善，代表現行稽查機制存在缺失，應有所調整。

邱于軒怒指，邁市府不是2月開始進行工業區總體檢，和經濟部合組的「聯合稽查小組」有用處嗎？但5月林園先進才油管破裂、今天台塑又燒！苦的也只是當地居民！

「中央缺疫苗！地方公安糟！爛透了的政府！」邱于軒認為，每次出事、出事後裁罰，市府官員再配合出現罵兩聲、廠方再出面道歉！這SOP的「演出」讓林園人的生活對公安意外「見怪不怪」！這種「生活品質」，真該讓官員們來嚐嚐這種心酸！