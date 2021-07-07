由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》今(7)日推出全新世界副本【信念之塔】，挑戰擊殺BOSS「黑暗王子戴歐斯」，有機會獲得全新傳說級防具「戴歐斯的褲子」、神聖劍士新技能「聖書(神聖保護:光裂術)」、「傳說製作秘笈」等珍貴虛寶！官方於7月7日至7月14日，同步舉辦競賽活動【信念之塔BOSS爭奪戰】及【信念之塔怪物討伐戰】以血盟為單位，達成指定名次皆可獲得豐富賽事獎勵！【怪物圖鑑】與【試煉副本】也限時兩倍活動，邀請台港澳勇士們熱血開戰！

《天堂M》全新世界副本「信念之塔」開放、BOSS爭奪戰＆怪物討伐戰熱血開戰！

過去與神對抗的人類「艾保羅泰因」，因為建造「傲慢之塔」觸怒眾神；為了緩解神的憤怒，王室們建造「信仰與信念」的祭壇，卻逐漸受到「貪婪與權力」影響而變質；最終墮落成「信念之塔」充斥著可怕的怪物，非神之祝福的詛咒之地。

玩家可透過世界副本進入「傲慢與信念之塔」，再從「傲慢與信念之塔入口」使用傳送卷軸移動至「信念之塔」1樓。7月7日至7月21日的活動期間內，則可以消耗300000金幣直接進入信念之塔。1樓充斥高等級的強大怪物，擊殺可機率取得「高級祝福粉末」及製作「信念之塔專用蒐集品」的材料「惡魔之印」。此外，玩家可使用「信念的召喚魔杖(1樓)」召喚「信念的獵犬」，成功擊殺可機率獲得「英雄製作秘笈」、「信念之塔1樓寶箱」及「封印的祝福賦予卷軸」等道具。

「信念之塔」最大BOSS「黑暗王子戴歐斯」，將於週一至週五晚間23:30重生，為固定位置施放範圍攻擊，成功擊殺的玩家有機會取得全新傳說級防具「戴歐斯的褲子」、神聖劍士新技能「聖書(神聖保護:光裂術)」、「傳說製作秘笈」等珍貴虛寶！

《天堂M》全新世界副本 挑戰黑暗王子戴歐斯機率獲得新傳說級防具

官方於7月7日至7月14日，同步舉辦競賽活動【信念之塔BOSS爭奪戰】及【信念之塔怪物討伐戰】以血盟為單位，統計活動期間獲得的賽事憑證數量，進行競賽排名。

活動期間【信念之塔BOSS爭奪戰】BOSS「黑暗王子戴歐斯」將100%掉落競賽專用憑證「信念之塔BOSS憑證」、【信念之塔怪物討伐戰】則為一般怪物100%掉落「信念之塔一般憑證」；官方以血盟為單位，於活動結束後統計排名；第一名血盟盟主可獲得「英雄製作秘笈*3」及「哈芙萬能藥選擇箱(活動)*1」，達成指定排名的血盟也會獲得相對應獎勵；一個血盟只能獲得一項排名與獎勵，獎勵將擇優發放，詳情活動細節請依《天堂M》官網公告為準。

《天堂M》信念之塔競賽活動今日登場

【怪物圖鑑】與【試煉副本】同步推出限時兩倍活動，7月7日至7月14日【怪物圖鑑】怪物擊殺計算數量2倍，讓玩家快速取得豐富獎勵；7月7日至7月21日【試煉副本】獎勵限時兩倍，包含經驗值、「變身製作硬幣」及「試煉的獎勵箱」，敬請把握。