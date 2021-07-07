華新科（2492）公告6月營收，受到盤點影響，單月營收降至37.27億元，月減6.2％、年增17.8％，華新科將在8日舉行股東常會。

累計華新科第二季營收116.5億元，季增10.5％、年增32.68％。

華新科表示，受年中盤點及疫情影響，以致對下游客戶訂單的出貨減少，華新科技6月份全球合併營收為新台幣37.27億。

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