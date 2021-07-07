華新科6月營收月減6.2％ 15:242021/07/07 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）公告6月營收，受到盤點影響，單月營收降至37.27億元，月減6.2％、年增17.8％，華新科將在8日舉行股東常會。 累計華新科第二季營收116.5億元，季增10.5％、年增32.68％。 華新科表示，受年中盤點及疫情影響，以致對下游客戶訂單的出貨減少，華新科技6月份全球合併營收為新台幣37.27億。 《類股》陽明、台驊投控5月每股獲利均逾3元 《生醫股》電商平台貢獻 軒郁H1營收年增1成 #華新科 #全球 #月營收 #盤點 #單月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陽明、台驊5月每股賺逾3元 04:102021/07/07 財經要聞 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 00:032021/07/07 財經 《金融股》富邦證輔導華上生醫 7月8日興櫃掛牌 10:352021/07/07 財經 《造紙股》華紙射3箭 目標加入RE100 10:522021/07/07 財經 國巨上半年EPS 20元起跳 04:102021/07/07 財經要聞 百貨6月業績慘摔逾六成 04:102021/07/07 財經要聞 《電子零件》國巨通過配息10元 H1營收年增近1.2倍 12:172021/07/07 財經 《造紙股》華紙飆逾21年高價 H2新產能添動能 11:432021/07/07 財經 江興鍛上半年合併營收創同期第三高 14:202021/07/07 財經 《通信網路》兆勁H1營收同期高 Q3仍樂觀 11:092021/07/07 財經 《電腦設備》圓剛6月營收 15月來首度年衰退 08:532021/07/07 財經 財經熱門新聞 《大賣空》主角狂喊「崩盤論」 專家聽不下去開嗆了 - 財經 大老闆真股神 她買聯亞藥6年賺20億 他把千金股當提款機 - 財經 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 - 財經 不只貨櫃三雄漲翻天 小摩看好這幾檔蓄勢待發 - 財經 《期貨》期交所調高長榮期貨、選擇權契約保證金 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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