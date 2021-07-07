新北增14例本土確診 1例新莊感染源不明、5例與北市相關。（翻攝直播）

新北市今天新增14例本土確診，新北市長侯友宜下午主持防疫會議表示，今天有6例與台北市的感染源相關，包括1例環南市場相關確診，還有5例分別來自台北市職場或醫院；另外新莊也新增1例確診者感染源不明。

侯友宜說，今天新增14例本土確診，其中有4人是在居家隔離期間驗出確診，接觸者掌握中，另有6例與台北市相關、1例感染源尚未釐清；目前9人安排住院，5人入住集中檢疫中心。

此外，華航集團華儲公司今傳出一對住在新北市的員工染疫，太太也接連確診；侯友宜表示，該案有2人確診，住在新北市樹林區，一家共有6人，目前除了在桃園工作的夫妻染疫外，也傳染給同住的爸爸媽媽，目前新北市已經完成疫調，並通報桃園市和交通部了解。

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