自5月國內疫情疫情爆發之後，中油已經連續調漲8次油價。對此，北市議員王鴻薇痛批，根本是對人民呼巴掌，有在苦民所苦嗎？

王鴻薇表示，從5月中旬疫情爆發之後，全台運輸業者受到三級警戒苦不堪言。小黃司機業績掉了八成，老牌客運公司福和客運即將熄燈，但政府對人民之苦渾然不覺，中油從5月10日開始，連續8次調漲油價，油價來到兩年來的新高點。

王鴻薇質疑，政府真的關心人民死活嗎？今天95無鉛汽油每公升價格比去年多5元，也就是計程車運將每天要花多一個便當錢加油。在疫情這麼艱困，而上半年中油又有逾百億盈餘下，有必要如此對人民苦苦相逼，油價一漲再漲嗎？

王鴻薇強調，不止計程車，客運業，很多民眾擔心疫情，棄大眾運輸而自行開車，油價上漲一樣加重人民民生負擔。

王鴻薇指出，經濟部上個月才核定中油，台電年終獎金最高仍享有4個月，看在上萬個無薪假勞工眼中真的是羨慕不已，中油油滋滋，不要讓基層人苦哈哈。