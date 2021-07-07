速食店龍頭麥當勞近期推出期間限定的復刻早餐「現烤焙果」，一名網友買了之後發現相當好吃，還透露隱藏吃法，將附贈的乳酪抹醬再加上店員建議加購的草莓果醬，雙醬夾一起吃更讚，有網友透露，其實這是麥當勞8年前突然消失的品項，「乳酪抹醬真的超好吃的，希望可以回歸常態商品啊！」

一名網友分享麥當勞期間限定早餐，夾附贈的乳酪抹醬超好吃。(翻攝自Dcard)

一名網友在論壇Dcard發文，指麥當勞早餐推出期間限定的「現烤焙果」送乳酪抹醬，原本只開賣到6月22日，因為大家都瘋在BTS套餐，一直到6月25日原PO才發現有這個新品，「看網友分享很好吃一直後悔沒吃到，沒想到居然延長時間，真是可喜可賀」。

原PO表示，焙果搭配乳酪抹醬吃起來真的很讚，「後來還加了店員建議加購的草莓果醬，吃起來也蠻好吃」，意外發現出隱藏吃法。文一PO出後，吸引許多麥當勞焙果愛好者留言：「這真的超好吃！乳酪醬超讚，以前早餐超愛去買來吃」、「這個真的超好吃，昨天早上剛吃過，我也推薦一定要再加果醬，夾雙醬真的有夠讚」、「太好了！明天去買，小時候都吃這個」、「我螞蟻人，喜歡乳酪醬加糖」。

還有網友表示，「我今天早上也吃，因為沒有果醬，回家把蘋果切片放上去也超級好吃」、「其實麥當勞很久以前就有焙果跟乳酪抹醬，但有一天它就消失了，希望這次可以永遠留下」、「那個乳酪抹醬真的超好吃的，當初消失的時候我難過一陣子，希望可以回歸變成常態商品啊」。