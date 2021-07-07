受惠需求續熱，記憶體製造廠旺宏(2337)2021年6月營收36.09億元，創同期新高，雖月減9.9%，但年增2成。第二季營收首破百億元，創下歷史同期新高，上半年營收210.54億元，也創下歷史同期新高，較2020年同期增加12.7%。

旺宏第二季相對往年同期淡季卻很旺，單季營收約114.26億元，創下歷史同期新高紀錄，比今年第一季的96.27億元，增長近18.7%。上半年也創新高，上半年營收首度突破200億元。

記憶體產業第二季需求續強且產品漲價，旺宏第二季營收比上季增加18.69%，獲利亦可望比上季成長。

展望全年，旺宏董事長吳敏求於日前法說會表示，預期今年營運表現將一季比一季好。旺宏董事長吳敏求先前表示，目前產能滿載，訂單需求強勁，今年營運將逐季成長，第一季會是今年毛利率低點。

針對漲價議題，旺宏董事長吳敏求日前指出，現在客戶需求是只要能拿得到貨就好，對價格比較不計較，獲利率也會持續改善。此外，對於NOR Flash今、明兩年都將處於缺貨情況的預期不變。

回顧上季，旺宏第一季營收約96億元，年增2%，創歷年同期新高。毛利率34.3%，較去年同期拉升3個百分點。只是投入很多資源開發3D NAND Flash，研發費用增加，加上業外匯兌損失影響，旺宏第一季稅後淨利9.16億元，年減25%，每股純益0.5元。