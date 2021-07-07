據路透了解，歐盟已經起草一份計畫，建立森林、綠地和其他自然的「碳匯」或碳吸收儲存區(carbon sinks)，讓更多碳匯吸收大氣中的二氧化碳，協助遏止氣候變遷。

全球各國努力在2050年前達成淨零碳排，碳匯的重要性日增。根據歐盟執委會的調查，歐盟的森林、草原、農田和濕地在2018年淨移除了2.63億噸的二氧化碳；此一數據也說明了樹木遭砍伐和林地燃燒之後，也增加了二氧化碳的釋放。

根據該草案，執委會可能會在下周公布一目標，對會員國給予一具有法律約束力的目標，到2030年歐盟的碳匯每年將吸收3.1億噸的二氧化碳。

提案將要求對森林和荒地等提供更好的保護。草案沒有提供個別國家的目標。

從2031年開始，歐盟也將開始計算農地的溫室氣體排放，包括甲烷；歐盟的農業溫室氣體排放自2010年以來都沒有下降。

該提案將在7月14日公布，作為更廣泛的氣候變遷計畫的一部分。

根據該草案，歐盟還計畫建立碳移除認證制度，農民和林地業者可以向需要平衡碳排放的污染業者出售該碳移除證明。