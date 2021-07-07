辣模Yumi.K擁有G罩杯傲人上圍，向來不吝於分享清涼美照的她，近日用腳當腳架拍照，邪惡視角讓她的豐滿雙球溢出，下半身更因為腳開開直接曝光，她特地打上馬賽克，避免走光照外露，畫面相當惹火。

Yumi.K曬出火辣床照，寫下：「diy有多困難，需要一個人體腳架」，只見她穿上藍色背心洋裝，低胸設計讓她大片春光外洩，因為躺著超巨雙球溢出，下身更直接曝光，她也自己打上馬賽克，以免走光，讓網友看了都快噴鼻血。

Yumi.K曬火辣床照。(圖／翻攝自IG)

而最近因為疫情的關係，大家出門幾乎都包緊緊，Yumi.K也透露自己很久沒好好打扮，下樓買飯好幾次被當大媽，不過她卻曬出比基尼舊照，超火辣畫面讓網友都直呼「把妳當大媽的一定瞎了眼，妳超辣」、「這樣怎麼可能被當大媽」。

有著甜美笑容和G奶火辣身材的Yumi.K，常在社群分享養眼照的她，IG已有超過111萬人追蹤，有「巨乳女神」的封號，而她私底下喜歡穿超尺度的衣服，先前因為沒穿內衣，以幾近上空的打扮觀賞楊丞琳演唱會，或是在纜車露半胸等驚人之舉，讓她一戰成名。