國內油價8連漲，7月也繼續實施較貴的夏月電價，朝野立委都齊喊油電凍漲，撐過疫情再說，國民黨主席江啟臣更是呼籲蔡政府「不要再繼續(漲價)甩人民巴掌」。對此經濟部回應，國內油價已設有緩漲機制吸收部份漲幅，7月夏月電價取不取消，則秉持三面向評估分析。

針對油價，經濟部說明兩原則，國內油價每周依照浮動油價公式調整，雖然近期受國際油價上漲影響，但中油會維持國內油價為亞洲鄰近國家最低價，也就是說，台灣的油價不會高於鄰近的日本、韓國、香港、新加坡。

第二是為避免國內油價短期內大漲，政府已經設有油價的「緩漲機制」。若國際油價持續上漲，政府跟中油將會協助吸收漲幅。95無鉛汽油在30 - 32.4元時，中油會吸收25％漲幅、32.5 - 34.9元時，中油會吸收50％漲幅、35元以上時，更吸收75％漲幅，避免短期波動衝擊。後續經濟部會密切關注國際原油價格趨勢，持續妥善因應。

至於電價議題，經濟部則強調，夏月電價不是漲價，而是平均電價的一部份，夏月略高，主要是以差別費率引導國人與產業在夏天尖峰用電時省電。根據台電公司估算，夏月電價總體可以減少尖峰用電達80萬瓩，近乎一到兩台大型機組的發電量，節能效果可觀。

後續經濟部會責成台電，持續就夏月電價抑低用電尖峰負載的成效、台電自行吸收電費減收的財務成本，以及七月疫情後續的發展等三個面向，進行整體評估分析。