要說當今華人演藝圈中「零負評」的藝人，必定會想到男神劉德華，他被封為「四大天王」，不僅僅演藝事業表現亮眼，在競爭激烈的環境中，劉德華展現愛惜羽翼並尊重自己的工作，很難找到如同他這樣擁有強大魅力卻如此謙卑的藝人，但享譽國際的劉德華，卻始終沒到好萊塢發展，不禁讓人納悶，對此，名導王晶用簡單幾句話，揭開了謎底。

天王劉德華是圈內少數真正對得起自己聲望與地位的藝人，連曾志偉都曾感嘆：「如果其他藝人有劉德華一半努力，老早就紅了」，劉德華難得於內於外的完美，他出道40多年來，在工作時積極敬業，作品重質也重量，下了戲始終嚴格自我管理，總是注重言行，待人溫暖且謙遜沒架子，樂於幫助後生晚輩，行善也不遺餘力，收取酬勞還不會漫天喊價，片酬雖高，但老闆們都說「超值」。

這些年，影星們多將出演好萊塢電影當作光環榮耀，稍有名氣的演員，多會積極爭取出國爭光，而香港流傳一句話「一年一偶像，百年劉德華」，地位如此高的劉德華，這些年卻始終沒有出現在任何一部西洋電影中，到底為何？

事實上，撇開劉德華本人有無想到好萊塢發展的意願，好萊塢並非沒對他發出演出邀約，但他對劇本要求向來嚴格，大導演王晶就曾透露，很多年前，好萊塢就給劉德華遞來劇本了，「但他認為要飾演的角色形象不OK，有些辱華的感覺，所以就拒絕了」，這樣的放棄理由，讓眾人都信服，甚至覺得敬佩劉德華，也覺得他不進軍好萊塢，完全不影響他的人氣。