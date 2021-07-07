里港鄉潮厝社區將泰國蝦結合雞蛋糕，為產業開創新興銷售管道。（林和生攝）

屬於國民點心的雞蛋糕，餡料多以奶油、巧克力、起士為主，來自里港鄉潮厝社區的青年創意發想，將社區產業泰國蝦入餡，打造「潮蝦」新品牌，結合時下創業流行的行動攤車，顛覆大家對雞蛋糕的視覺與味蕾。

屏東為泰國蝦養殖大縣，全縣約1600戶投入養殖，主要分布鹽埔、里港、九如及潮州一帶，養殖面積達1380公頃，年產量約6000公噸，年產值則高達18億7000萬元，占全國產量75％；其中潮厝社區產值又占里港鄉一半以上，社區約6成居民皆以泰國蝦為業。

1980年代家族便投入養殖業，自6歲起便跟著父母務農的李佳燕、李佳鈴姊妹，常年看到蝦農無法掌握通路、自行販售，加上需用活體氧氣運輸，常會有折損情況，近年來便一直思索有沒有其他銷售管道？

怎麼凸顯潮厝社區泰國蝦產業特色？李佳燕坦言，曾經想過製成月亮蝦餅、鮮蝦泡麵、泰國蝦水餃或肉粽等，最後嘗試以國民零食雞蛋糕結合泰國蝦進行研發與生產，首次在廟會擺攤供信徒試吃，隨即打響知名度。

李佳鈴說，特地運用泰國蝦進行雞蛋糕模型製作，並將蝦池中小隻的次級品整隻入餡，再結合行動創業攤車，打造「潮蝦」品牌，同時結合地名、青年力量、社區產業的泰國蝦雞蛋糕終於上市販售。

李佳燕說，未來希望藉此吸引更多青年返鄉創業，「潮蝦」也打算將每月淨利5％回饋社區關懷據點，並雇用社區媽媽進行食材製作，增加就業機會；目前以定點、限量方式販售，口味分為原味和泰國蝦兩種，後續也將開發新品項，盼藉此提高產業能見度。