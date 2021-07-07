金門縣府3創紓困諮詢辦公室今起跨海前進烈嶼鄉，提供當地民眾駐點服務。（金門縣府提供）

新冠疫情重創各行各業，金門縣府3創紓困諮詢辦公室整合中央與地方紓困方案，6月7日成立以來已服務鄉親千餘人次，今起並跨海前進烈嶼鄉，提供當地民眾駐點服務。

縣府建設處說明，3創紓困諮詢辦公室於6／7成立提供在地業者中央、地方紓困諮詢，迄今已服務千餘人次，6／30日起再提供現場諮詢服務，透過現場協助檢視資料齊全度、指導線上操作上傳申請，讓不諳電腦的鄉親獲得更簡便的服務。

縣府考量烈嶼鄉親來往交通不便，自7／7起駐點烈嶼鄉公所，提供當地諮詢服務，業者可備妥相關申請文件至烈嶼鄉公所櫃台辦理。 服務時間為每周一至周五上午0900-1200、下午1400-1700 。

縣府建設處提醒，符合資格的鄉親應備齊相關資料，包括申請書、業績衰退逾50％的證明文件、存摺影本就近至烈嶼鄉公所申請諮詢服務。

另有關業績衰退逾50％的證明文件，可向國稅局申請403報表，至於小規模營業人每月未達營業額起徵點者，需檢附免徵營業稅相關證明等文件，資料準備越完整，中央主管機關審核、補助撥款將更快速。