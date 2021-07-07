謝姓男子被員警會同衛生局人員強制就醫。（本報資料照片）

謝姓男子因懷疑個資被外洩情緒失控，去年10月前往台南市政府衛生局東興辦公室，除持西瓜刀揮舞並控制1名女雇員，還大聲咆哮要見衛生局的長官，經新營警分局到場安撫情緒後，才棄刀強制就醫。審訊時，謝男辯稱只是拿西瓜刀揮舞，但台南地院仍依強制罪判刑3月，可上訴。

去年10月16日上午9時47分，謝男突然持西瓜刀闖進市府衛生局東興辦公室大廳，除將劉姓女雇員拉到大廳，還持西瓜刀不斷揮舞，情緒十分激動。

新營警分局中山路派出所獲報後派員趕抵現場，勸謝男有事好好說，先將刀子放下，安撫對方情緒，經溝通10分鐘後，謝男終於放下刀子，員警上前繼續安撫，待救護車到達才會同衛生局人員強制就醫。

偵訊時，謝男矢口否認犯行，並辯稱沒有要恐嚇，也沒傷及無辜，「我只是拿西瓜刀揮舞」，但檢方仍依強制罪嫌提起公訴。

一審認定，謝男因一時情緒不滿，輕率持刀到案發地點揮舞，全然不顧該處為民眾洽公往來場所，其行為除使公眾心生害怕外，更波及無辜的劉女，經衡量謝男的犯後態度、犯罪動機及智識程度、職業、生活經濟等一切情狀，依強制罪，累犯，處刑3月，可易科罰金。