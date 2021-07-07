太妍自曝生活規律早睡早起。（愛貝克思提供）

南韓女團少女時代隊長太妍繼去年12月發行《What Do I Call You》專輯，時隔七個月帶著新歌〈Weekend〉回歸歌壇。而被粉絲稱為「精靈王」的太妍，在首波公開的預告照，以一襲金髮搭配著粉色頭巾與粉色服飾，芭比娃娃似的在夢幻氛圍中同時展現了性感與清純魅力，引起熱烈討論。新歌公開的前一個小時，太妍也特地進行直播與粉絲交流互動。

粉絲開心迎接太妍即將回歸之際，韓國KBS電視台卻於新歌公開前三天，提前播出了新歌MV約20秒，引發粉絲怒火，也有人懷疑是電視台與經紀公司講好下的宣傳方式。對此，太妍在紀念直播中，親自說明該事件的確是電視台的失誤以致新歌提早流出，自己也感到十分地震驚，哭笑不得的回應沒有所謂講好事先外流的宣傳方式，但以好的角度來看，也算是提前稍微滿足了大眾的好奇心，圓潤地為該事件畫下句點。

因應新歌名稱「Weekend」，太妍也在直播中向粉絲分享自己週末的日程表，不同於粉絲「不過中午不醒」的留言，太妍早上六點便起床，還會勤奮地做運動，但接下來的時間就是看電視、刷YouTube影片，其中可能做個家事或帶寵物犬散步，晚上十點就寢。再次驗證太妍的宅女之稱，也讓人驚嘆太妍的作息超級健康。在直播途中也傳來了好消息，與太妍回歸相關的關鍵詞佔據了韓國推特的趨勢第一、二位，展現太妍的高人氣。新歌公開後即橫掃14國iTunes Top歌曲榜，獲得好成績。

此次的新歌〈Weekend〉是首有著輕快感的disco-pop風格歌曲，歌詞講述暫時擺脫枯燥反覆的日常，在週末按照感情的指引、自由離開的心意，有著太妍甜美的聲線和柔和的Rap。太妍表示難得以歡快的歌曲回歸，覺得很開心，因為歌曲的愉悅氛圍也讓自己能夠愉快地進行籌備，也說明新歌〈Weekend〉是首能讓人心情變好的歌曲，希望聽眾能夠放鬆聆聽，期許新歌能成為即使在平日也能像是週末一樣欣快的禮物。太妍久違的以舞曲回歸，已四、五年未上音樂節目打歌宣傳的她，本週將在各大音樂節目中表演新歌。太妍最新單曲《Weekend》7／6與韓國同步在台數位發行。