ｆｍ女半夜衝民宅吼老人養狗太吵 影片曝光網怒：最吵就你（取自臉書「爆料公社公開版」）

1名女網友抱怨住家附近1名老翁飼養多隻流浪犬，卻任憑犬隻在半夜吠叫，讓她不堪其擾，她某日深夜到老翁住家怒罵，並全程拿手機錄影，她吼說「半夜叫什麼叫，我們都不用睡嗎？」等內容；不料影片曝光後，網友卻只聽到都是她全程在大聲怒吼，直言「妳比狗還吵」、「真的是潑婦罵街」。

1名女網友在臉書「爆料公社公開版」發文表示，她住家附近有1名老翁不但在自家屋內堆積資源回收，造成環境髒亂、孳生蚊蟲，甚至在住家周圍養流浪狗，半夜狗的吠叫聲吵得鄰居不得安寧，她還爆料老翁經常在外脫下口罩喝酒，附近住戶屢次檢舉對方仍我行我素，是地方上的頭痛人物。

該女網友日前忍無可忍，在半夜拿著手機降前錄影，親自到該老翁的住所大聲怒罵「你要養狗可以，請你半夜帶回家睡覺，半夜叫什麼叫」、「我們都不用睡嗎？把狗抓進去關啦」，她身旁還有另名婦人一起罵老翁，「你沒錢就叫流浪動物之家，沒錢就不要養！」老翁則無奈地坐在地上任她們吼叫。

不過許多網友看到影片後，發現只有影片開頭有出現較大聲的吠叫，其他時間皆是女子的怒罵聲，紛紛留言痛批「影片完美詮釋了什麼是潑婦罵街」、「這位大嬸真的比狗還吵」、「我覺得阿伯+狗蠻可憐的，坐在地上被妳罵」、「半夜狗叫要請動保帶走？那哪天妳家小孩半夜哭是不是也請社福帶走？」「狗沒有一直叫，你在公審人家幹嘛？請警察處理打電話，不要出來外面大小聲，不要這樣欺負別人」。