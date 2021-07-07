阿達在〈口罩戴好〉MV中(右)化身Q版動畫。（環球音樂提供）

阿達防疫期間靈感爆棚，寫出新歌〈口罩戴好〉，更和知名插畫家「囂搞」聯手打造動畫版MV，希望除了徹底防疫之外，也能保持幽默感。

他表示，除了採買生活必需品和工作需要之外幾乎沒出門，偶爾打開新聞台，看到路人拒戴口罩的新聞，讓他心有所感，火速寫出〈口罩戴好〉，歌詞非常符合現狀。

〈口罩戴好〉MV和插畫家「囂搞」合作，兩人原本就是舊識，剛好趁著疫情無法真人拍攝，靈機一動、採用動畫方式合作完成MV。兩人完全沒碰面，全程雲端作業，「也算是難得的機會，這首歌就是讓大家想表達的時候，可以不用說出口，乾脆用唱的。」

阿達近期工作全部取消、投資的餐廳業績低迷，堪稱是「吃土」狀態，但反而讓他花時間好好生活。他透露，近期沒有外務、也沒有任何需要赴約的事情，頂多就是採買必須食材和日常用品才出門，「剛開始會有一點不知道該幹嘛，沒收入更慌張，後來覺得這樣下去恐怕會出事，就開始看書看影片、研究極簡主義，還迷上斷捨離，瘋狂整理。」阿達笑稱：「我狂丟耶！包括很多沒在穿的衣服、搬家後兩年沒碰的東西就清掉，連網購的慾望都因此消除了，兩個月來一筆都沒買，超級省。」

為了接下來的工作準備，他也自行在家快篩，他直呼：「真的超深入！」光是採樣就讓他猛打5個噴嚏，「過程就是慢慢轉進去，控制一下力量，然後出手給他下去。」他坦言，雖然自己防疫措施做好做滿，快篩還是有點緊張，幸好結果是陰性，「看到一條線鬆了一口氣。」他也透過新歌呼籲，大家隨時戴好口罩，保護自己也保護別人，希望疫情早日緩解。