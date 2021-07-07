三重分局永福派出所接獲報案稱一名老婦獨自徘迴在街道，手中緊抓著一袋衣物不放，眼神充滿無助感，無法清楚表達家住何處，永福派出所警員廖孟傑、陳東進即刻前往，確認老婦身分後，不作任何停留逕護送其返家，讓家屬一顆懸著的心放了下來，頻頻向警方道謝及表達肯定。

永福派出所警員廖孟傑、陳東進日前執行巡邏勤務接獲通報有一名老婦在三重區三和路四段路口迷失了回家的路，兩員即刻前往並在大馬路上發現步履蹣跚的老婦，雖然老婦無法正常表達身分及住所，但警方仍耐心詢問並利用人臉辨識系統查詢，過濾上百筆資料後，終於確認老婦身分，立即以巡邏車將其安全護送返家。陳姓老婦的家屬非常感激員警的幫忙，一再地道謝。

三重警分局呼籲家中如有失智老人可以為其配戴愛心手環，手環上可以寫上失智老人的姓名、聯絡地址及電話，讓失智老人不易走失。另如有發現有長輩在路上逗留不知去向，請即向警察機關報案，以利警方立即前往協助處理。