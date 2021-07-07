國家通訊委員會（NCC）今（7）在第971次委員會議後例行記者會會中公布，自主抽查15款109年（2020年）下半年市場上熱銷智慧型手機的資安認證，除台灣大哥大自有品牌A32手機因為Android系統版本過舊，複測仍無法通過之外，其餘14款手機皆通過認證。

根據NCC說明，當前全國各國的手機資安認證，都是手機品牌為了提升消費者對於品牌手機的信賴，自行進行檢測，並非上市前的強制性認證。根據NCC公布的資料，他們是委由中華民國資訊安全協會進行手機的資安檢測，先前已經有19款手機通過認證，從網站資料來看，手機品牌選擇自行進行在台資安認證的意願也不高，不少通過認證的機種都相當老舊，而Sony Mobile旗下的Xperia 1 II、Xperia 5 II、Xperia 10 II是在今年6月最新通過認證的幾款手機。

除了上述選擇自行進行資安認證的手機外，NCC指出他們例行性都會抽測市面上銷量較佳的手機，而結果就在今日公布。他們最近一次抽測的手機是在109年下半年銷售表現好的15款手機，分別是：蘋果iPhone 11、Sony Xperia 5、華碩ZenFone Max M2、紅米Note 8T、Suger C13、華為Y9 Prime 2019、台灣大哥大A32 / A55 / A57、OPPO A9 2020、HTC Desire 19s、Koobee S16、三星Galaxy A20、realme XT以及vivo Y12，橫跨13個品牌，其中7個品牌（廠牌國）屬於中國大陸。根據測試結果，iPhone 11是唯一一款在初試就通過資安測試的手機，其餘13款則都是複測才通過，而台灣大哥大的A32手機則是因為Android版本過舊，而Google不願再修正授權軟體，因此未通過測試，對此NCC已督促台灣大哥大進行因應處理並加強關注，以避免再度發生資安事件。

NCC抽測109年下半年15款熱銷手機是否可通過資安認證 。（NCC提供／黃慧雯台北傳真）

對於選擇手機來說，民眾除了考慮價格是否符合預算，整體性能表現、相機拍攝情況是否符合需求外，資安也應是一項考量重點。儘管當前通過資安認證各國標準不一，也沒有強制一定要在上市前通過資安認證，民眾仍因關注相關議題。畢竟，若手機資安防護層級不足，在手機內大多存有相當多個人且私密的重要個資與內容的前提下，若不幸遭到駭客入侵，很可能得不償失，不可輕忽。