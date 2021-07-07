北農、環南市場傳出群聚感染，新北市面對市場廣篩格外謹慎。新北市長侯友宜今表示，新北果菜公司跟北農有10％來往交易，目前3次廣篩都是陰性，今天開始要持PCR陰性或疫苗接種證明才可以入場，而家禽合作社明日將做第三次篩檢，確保環境工作清潔。

侯友宜說，新北果菜公司6月5日、22日分別有做一次篩檢，篩檢3627人都是陰性，本月4日又做了第三次篩檢，4693人都是陰性，為的就是要確保市場拍賣機制順暢，不受北農案件影響。

侯友宜指出，家禽合作社6月25日、本月1日也做了篩檢，全都是陰性，明日將做第三次篩檢，確保環境工作清潔，呼籲市場人員趕快出來篩檢。

另外針對有環南市場足跡的樹林博愛街早夜市、板橋重慶市場，侯友宜也說，2市場都在今天開始復業，但攤販要持篩檢陰性證明才可以入市，博愛街市場今有11個攤販因沒有陰性篩檢證明，被拒絕入市，呼籲攤販趕快去篩檢。

侯友宜補充，博愛街攤商和民眾先前已做過篩檢，1003位PCR陰性274位快篩陰性，而重慶市場138名攤販PCR也全是陰性。