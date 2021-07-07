宜蘭縣今天（7日）無新增確診個案，連續12天零確診，確診人數維持96人，縣長林姿妙宣布，從8日起開放69歲至71歲民眾，可向特約醫院、診所、衛生所預約施打疫苗，原鄉衛生所是9日通知施打，其他鄉鎮是12日起會通知，預計15日前施打完畢。

衛生局長徐迺維表示，新開放的年齡層約有1.5萬人，預約時間是從明起到12日；目前莫德納疫苗已施打約1萬人次，有3人施打後不太舒服，狀況有注射部位紅腫或過敏反應。

縣府表示，69歲至71歲民眾可向特約醫院、診所及衛生所預約施打疫苗，各醫療院所、衛生所工作人員會依照預約人數分流，請民眾務必於接獲通知後再前往，以利在舒適及安全的環境完成接種。

另外，縣內幼兒園及兒童課後照顧中心的教職員工即將開打，原鄉地區的列冊對象，今起可向大同鄉、南澳鄉衛生所預約，10日開始施打；原鄉之外10鄉鎮的列冊對象，11日可至溪北及溪南疫苗接種中心進行專案施打。