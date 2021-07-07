桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

桃園闊別54天終迎來「嘉玲」，但僅曇花一現，7日確診數暴增至2位數達11人，也打破為期11天的個位數確診數，包含國軍桃園總醫院5人，累積45人染疫，市府指出，11人中8人是居隔期滿採檢確診、1人是居隔有症狀確診、另有2人赴台北就醫確診，桃園市今無疫調足跡。

雙北疫情爆發以來，桃園市從5月13日開始出現4例本土確診病例，6月3日單日30例達高峰，6月25日10例後，都維持個位數，7月6日終迎來「＋0」，但市長鄭文燦才說可能「今天嘉玲，明天又會有」，7日又暴增達11例。

桃園市政府指出，桃園新增11例本土案例，年齡介於不足10歲至80多歲之間，位於桃園2、中壢2、楊梅1、龜山1、龍潭1、大溪4。

11人中居家隔離期滿確診8人(案15205、15215、15218、15229、15230、15231、15232、15233)；居家隔離期間有症狀採檢確診者1人(案15207)；雙北相關2人、分別是到台北的醫院住院治療和看病染疫(案15204、15206)；另有境外移入1人(案15208)。

其中國軍桃園總醫院再添5確診，分別是4家屬、1病患，累積有3名護理師、15名病患、11名看護及16名相關家屬，共45人染疫，其中5例在新竹縣（1病人、4家屬）。