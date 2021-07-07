民進黨今中常會，身兼黨主席蔡英文總統致詞時表示，今明兩天陸續會有政府自購、日本提供的兩批AZ疫苗到貨，疫苗取得，已經累計超過700萬劑。

總統說，這幾天各縣市都在全力施打，目前第一劑接種率，大概是10％左右。希望在7月底之前，可以讓國人的接種率，可以達到20％到25％之間，也希望這個對防疫有一些效果。

總統指出，她也注意到，民進黨幾個縣市在施打疫苗的效率都很高，有任何狀況，也都能夠體貼民眾，並且及時修正，她要跟在場所有縣市長說，大家都辛苦了。

總統說，上週，屏東有Delta變異株的挑戰，我也注意到，除了中央幫忙，高雄、台南也立刻出手協助。之前苗栗有狀況的時候，新竹市也立刻組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」出手相助，這些例子都證明，只要團結，我們一定可以戰勝病毒挑戰。

總統說，昨天由唐鳳政委主導規劃的「疫苗意願登記與預約接種系統」，已經開始試辦。她也要拜託黨公職，務必要傾聽第一線的民意，一起來讓制度更完善，讓民眾施打疫苗更方便。

總統說，這段時間以來，確實有很多假訊息，從AZ副作用到Moderna會影響基因，甚至這幾天也有一些訊息，在挑戰民眾對預約系統的信任。

總統表示，她已經請指揮中心回應說明，但也要提醒大家，假訊息的目的只有一個，就是要打擊人民對指揮中心的信任。大家在地方上聽到各種假訊息，也務必要幫忙澄清說明，讓防疫工作能夠更順利的推動。

總統強調，今天、明天這兩批AZ疫苗到貨後，也要拜託大家鼓勵民眾踴躍施打，提高群體免疫，讓大家能夠早日回復正常生活，這段時間大家辛苦了，後面還有很多事情要做。