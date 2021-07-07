安永EY指出，亞洲各國政府正盡力協助解決迫切的經濟需求並導向低碳經濟，至少有34個國家已宣布、提案或立法淨零排放（Net Zero）目標。 另外，安永也發布「綠色復甦機會：聚焦東南亞、日本、南韓和台灣研究報告」，針對台灣、日本、南韓、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南共8個特定市場中綠色能源產業的投資分析，從公開資料統計有811項專案，總投資額達3160億美元，其中約3060億美元投資在再生能源產業，而離岸風電和太陽光電（PV）就占了其中的85％

此調查針對台灣地區的14個籌劃中且已確定專案，估計總投資額為420億美元，共可創造10.5萬就業機會，減少2800萬公噸的二氧化碳排放量。再生能源產業為其中最突出的產業，有13個專案規模共8GW；離岸風電專案占比最大，其中有12個為離岸風電專案，其他兩個專案分別來自太陽光電、輸配電產業。

在研究分析中，台灣所需的投資額相當大（排名第三），但專案數量最少，這歸因於離岸風電比其他技術需要更高的投資額。修法風險和適用離岸風電躉購費率（FiT）的不確定性影響專案的發展。

在台灣，離岸風電的潛力龐大，占籌劃中專案的97％，專案要能實際執行就需確定法規框架，且讓開發商預見躉購費率（FiT）機制，以更加妥善地進行專案經濟規劃。

對我國而言，土地取得、公眾接受程度和環境問題都可能會阻礙未來的專案發展。此調查訪談結果顯示，包括支持性市場框架、可分配的土地、充裕的輸電容量、再生能源政策等，都是會影響到台灣能否加速能源轉型的因素。

安永聯合會計師事務所氣候變遷與永續發展服務負責人曾于哲認為，從2020年躉購費率展延問題，因配合新實施的出流管制計畫和海岸管理法，提供符合躉購費率資格者再展延6個月，協助受影響專案進一步解決供應鏈上的難題。政府為達成再生能源目標而許可漁電共生專案，讓這些發電廠可與既有水產養殖設施並置，這類專案可提高土地生產力。

此外，新專案開發時，優先要解決土地徵用的難題。中央主管機關持續協助地方政府規劃數個縣市的再生能源園區，流程簡化可加速開發。藉著有助於活化專案投資的實質措施，結合當地利害關係人，積極支持創新的再生能源方案開發。

我國政府已宣布部分目標，但仍需要可以展開實際行動的管道。農委會（COA）承諾到2025年會開發8GW的地面型太陽能發電廠，藉此達到政府14GW的總目標。另宣布水域型太陽能發電場的推動計畫，並列出約7000公頃潛在場所。

安永調查顯示，菲律賓和越南的專案數量占總專案數量64％，其中菲律賓占比37％，顯示投資者對未來新的躉購費率（FiT）或招標興趣濃厚。儘管東北亞市場的投資專案僅有111個，但其預估投資潛力卻占了74％。

在東南亞，太陽能為主要投資項目，舉例如目前菲律賓太陽能裝置容量已經超過其2030年的國家目標，而籌劃中陸域風電的容量是達到目標所需的三倍。

越南在未來二至三年內，籌劃中的專案有望達到再生能源修訂預測部分目標。日本、南韓和台灣正規劃中的規模可大幅超過國家的離岸風電目標，代表市場對離岸風電產業興趣濃厚。