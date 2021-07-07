台灣新冠疫情爆發前後爆出很多金句，一名網友好奇表示，不知道大家覺得哪句最好笑？引起PTT上網友熱議，而前陣子超夯、連外媒都報導的「看好了世界」竟然只排第二名，不少人直指冠軍絕對是「超前部署」，努力撐了1年，結果本土疫情大爆發，從超前到落後，感覺就像是龜兔賽跑中的兔子，簡直是笑話。

一名網友昨天在PTT上發文表示，台灣新冠肺炎疫情爆發前後，陸續爆出許多經典的「名言佳句」，如今回頭看看，大家覺得最好笑的是哪一句話？原PO率先透露，他個人覺得最好笑的是「我們都是XX人」。

該網友也統計鄉民們的回應列出前三名，按照排名依序為「超前部署完勝」、「看好了世界」以及「世界怎麼跟得上台灣」。不少網友們認為，台灣努力撐了一年，今年5月本土疫情大爆發，完全看不出來超前部署什麼，感覺就像是龜兔賽跑中的兔子，「超前部署就是個笑話」。

而排第二名的「看好了世界」，是台灣這波本土疫情爆發，全台實施三級警戒，一名網友為了激勵大家在推特上寫下「看好了世界，台灣人只示範一次，二周內解除三級警戒」，在當時引起熱烈討論，甚至還被外媒刊登報導，但最後台灣三級警戒一延再延，至今已快2個月，讓不少人覺得實在很丟臉。

排第三名的金句則是「世界怎麼跟得上台灣」，今年2月立委吳斯懷在立院質詢衛福部長陳時中，吳問「世界都在搶疫苗、各國陸續解封，我們怎麼跟得上？」結果陳時中爆出「世界怎麼跟上台灣」的回應，引起熱議，對比台灣現在疫苗數量仍不足，讓不少網友狂吐槽。

其他的經典句子包括，「Taiwan can't help」、「精準同心圓」、「該收心了」、「全台陪XX坐牢」、「一個月清零」、「同島一命」、「再晚就沒意思了」、「校正回歸」。