周二美股道瓊指數和標普500指數收黑，台股在昨日快閃萬八後近關情怯，今日在買盤觀望熄火下，盤初電金傳齊弱，指數呈現高檔震盪整理，電子股以IC設計、PCB、被動元件族群表現搶眼，傳產股以觀光及造紙相對強勢，午盤過後在航海王觸礁翻船，鋼鐵人亦遭空方襲擊，拖累指數一度大跌逾150點、探低17756.82點，尾盤台積電(2330)翻紅點火收斂指數跌幅，終場加權指數下跌62.38點為17850.69點，守住5日線，成交值縮為5841.83億元。今日外資(不含外資自營商)賣超116.8596億元，投信賣超12.5285億元，自營商賣超7.81億元，三大法人賣超137.19億元。

電子權值股普遍弱勢，晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)及日月光投控(3711)有守紅盤，大立光(3008)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、友達(2409)、群創(3481)同步走跌。IC設計族群智原(3035)、新唐(4919)、海德威(3268)、聚積(3527)、晶相光(3530)、合邦(6103)齊鎖漲停表現勇猛；PCB族群南電(8046)再衝天價439元點火領軍，欣興(3037)、臻鼎-KY(4958)跟進走揚；被動元件國巨集團股東會登場，吸引買盤進駐點火，國巨(2327)站上600元大關，帶動信昌電(6173)、奇力新(2456)、禾伸堂(3026)等同步走揚。

傳產股以觀光及造紙股相對強勢，觀光股因本土疫情趨緩，微解封可期，六福(2705)、華園(2702)、鳳凰(5706)、夏都(2722)等10多檔亮燈漲停。華紙(1905)今股東會獲買盤力挺，激勵盤中亮燈攻頂，衝上逾21年高價，帶動寶隆(1906)、榮成(1909)同步大漲。鋼鐵股連兩日遭賣單調節漲多拉回，中鋼(2002)、中鴻(2014)、中鋼構(2013)、美亞(2020)、燁輝(2023)、盛餘(2029)、新光鋼(2031)等齊步走弱。航運股遭颶風襲擊東倒西歪，貨櫃三雄陽明(2609)創高壓回，長榮(2603)再關禁閉衝擊股價鎖跌停，萬海(2615)力返300元再度失利後翻黑觸底，重創航運股整體走勢低迷。

台股巴菲特指數飆升，遭外電質疑台股過熱，外資今日順勢調節賣超116.85億元億元，終結連2買。台股今日因航海王鋼鐵人同遭亂流襲擊，指數一度大跌150點，所幸台積電加上金融股救援有功，成功護住17800點關卡，技術面仍多頭排列，且今日表現仍相對亞股抗跌。隨著本土疫情持續降溫，電子產業傳統旺季來臨，台股多方格局依舊，但短線指數乖離過大，仍須留意指數衝高後的大幅波動風險。目前月線已提高至17450點，只要Fed在7月份不縮減量化寬鬆，美股保持多頭格局，台股短線整理後，依然是類股輪漲，呈現驚驚漲格局。

分析師表示，航運股不再一枝獨秀，市場資金擴散到其他族群上，這是比較健康走勢，尤其第三季是電子股旺季，有了電子族群加入，大盤整理過後，仍有機會再挑戰高點。7月是電子股旺季，蘋果新機將上市，第三季蘋概股業績攀升，加上本土疫情減緩，7月12日微解封可期，諸多利多因素加持之下，台股有望以量滾量、一波到底方式，向上挑戰18700點關卡。從產業趨勢判斷，建議下半年布局重心可聚焦半導體、雲端通訊、碳中和、解封消費四大族群，可留意記憶體、伺服器、載板、PA、綠能、電動車、鋼鐵、水泥、紡纖、運動用品、傳產龍頭股等逢低布局。