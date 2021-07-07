7日東南亞業界最新消息，有意跨足數位銀行的馬來西亞廉價航空亞航集團（AirAsia Group）表示，自己數位事業群已用5000萬美元，收購兩家印尼網約車與行動支付業者Gojek，位於泰國的高科技公司。

細看這樁收購案，亞航SuperApp以4000萬美元購入Velox Technology全部股權。另外，亞航Digital亦以1000萬美元，買斷Velox Fintech。

至於如何完成這0.5億美元收購案，據悉亞航SuperApp將釋出自己4.76%普通股，給泰國這兩家科技業者。

日前，日經亞洲（Nikkei Asia）曾報導，亞航當時正與印尼知名的網約車以及線上支付大腕Gojek協商，洽談這項泰國業務收購案。

日前看來，Gojek將會是亞航數位事業群大股東。至於廉航的亞航，就把Gojek在泰國的業務給承接過來。

就在亞航申請數位銀行執照的一周後，就有此併購案消息傳出，顯見在新冠疫情衝擊下，大馬虧損連連的亞航正急於找尋一線生機，以避免關門大吉。