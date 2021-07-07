記憶體模組廠十銓(4967)第二季營收穩定，單季約19.55億元，季增約2.18%，上半年營收38.68億元，創下同期新高，年增率約3.08%。

十銓6月營收7.18億元，營收連續3個月成長；第二季營運更加受惠漲價效應，自結1~5月每股淨利達3.87元，創歷史同期新高。DRAM及NAND Flash價格雙雙走揚，高容量產品需求升溫，十銓電競、SSD和工控業務表現續強。

下半年進入傳統旺季，商用及電競NB隨Intel與AMD的競爭，Windows 11作業系統跟著造勢，市場話題不斷；加上Apple陣營新一代iPhone 13、次世代 ARM處理器也呼之欲出，DRAM及SSD搭載容量將有大幅度的升級需求。依供應鏈觀察，雲端資料中心、伺服器、效能運算(HPC)、人工智慧(AI)、車用電子及5G IoT等，各項新興應用需求續強，有助貢獻集團整體營運向上。

在遠距工作、教育需求的推動下，NB、平板出貨量續增，緊接而來的暑假檔期，讓電競與遊戲商機市況加溫，十銓提早行銷布局，中國大陸618後緊跟著北美 Amazon Prime Day大戰，再到台灣推出品牌月搶食遊戲旺季的商機。此外，為業界第一家推出DDR5桌上型記憶體的領導品牌，並於6月底於各大主力電商正式開賣。

根據近期美光公布新一季財報，DRAM及NAND Flash供給吃緊將延續到2022年；DRAMeXchange研究指出，DRAM及NAND Flash第三季價格漲幅約一成；加上筆記型電腦的需求動能仍強，挖礦需求雖受部份政策影響下滑，卻可望釋放顯卡回歸DIY市場，進一步推升電競PC的裝機及升級需求。

十銓今年第一季營收19.13億元，毛利率18.63%，歸屬於母公司業主淨利1.66億元，基本每股盈餘2.16元；主要受惠出貨成長外，加上記憶體及模組價格大漲，公司受惠低價庫存。