儘管電子產業鏈缺料問題未解，為下半年傳統旺季增添變數，軸承廠—兆利(3548)因折疊式手機等新產品出貨逐步放量，兆利董事長劉光華審慎樂觀看待下半年，今天股東會也完成董監事改選，股東會後改選新任董事長，由原任總經理張台沅接任董事長。

兆利今天舉行股東會，會中除通過109年財報及每股配息2.5元，亦完成董監事改選，新任董事當選人包括：旭日東升投資(股)公司法人董事代表人劉光華、德爾森投資(股)公司法人董事代表人張台沅及詠旺資產管理公司法人代表人劉致辰，以及4席獨立董事：師範大學講座教授吳壽山、常在國際法律事務所合夥人劉純穎、誠揚聯合會計師事務所合夥會計師楊尚憲及宸鴻光電副總經理李堅明，今天股東會後也改選董事長，由張台沅接任董事長，原任董事長劉光華轉任副董事長。

受惠於遠距生活相關NB及Monitor需求延續，且折疊手機出貨放量，兆利6月合併營收達6.35億元，月增2.42%，創下單月歷史新高，累計第2季合併營收為17.96億元，季增17.54%，累計前6月合併營收為33.25億元，年成長40.93%。

兆利第1季稅後盈餘為6259萬元，每股盈餘為1.04元；儘管第2季合併營收衝高，但因毛利率受到折疊機良率仍不理想影響，且新台幣及人民幣升值造成匯損，兆利表示，第2季獲利能否優於第1季仍待觀察。

展望下半年，兆利表示，下半年營運有缺料、折疊手機客戶新機是否如期推出兩個變數，如果缺料不嚴重，第3季可望與第2季持平或略優於第2季，若折疊手機客戶新機如期於第4季推出，第4季有機會比第3季好。