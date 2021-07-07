亞馬遜創始人貝佐斯（Jeff Bezos）累積財富的能力和速度，再度讓世人讚嘆，也讓一票頂級富豪看不見其車尾燈。在美國國防部宣布撤銷與微軟簽定的百億美元雲端運算合約後，周二亞馬遜股價再創歷史新高，這位全球首富的淨資產也再度攀上新高峰，達到2110億美元。

亞馬遜周二股價大漲4.7%，收在3675.74美元，帶動貝佐斯的資產淨值達到2110億美元，再創新高記錄。根據彭博億萬富豪指數，這次的上漲，使貝佐斯的財富一夕暴增84億美元。

根據彭博調查，貝佐斯這個新的財富數字至今無人能出其右，最接近的一次，是今年1月特斯拉執行長馬斯克的財富曾短暫達到2100億美元。

今年初兩人曾一度輪流坐上世界首富的位置，但自3月中旬以來，在亞馬遜股價上漲了近20%加持下，貝佐斯便沒再讓出過這個寶座。

隨著近幾個月來股價飆升，馬斯克等科技巨頭的財富也水漲船高。即使特斯拉周二股價下跌，馬斯克在世界富豪排名榜上，仍以1808億美元的淨資產排名第二，僅次於貝佐斯。

法國精品巨擘、LVMH集團董事長兼執行長阿爾諾（Bernard Arnault）以1685億美元排名第三。

貝佐斯創下新高的財富，甚至超過了在2020年亞馬遜股票狂飆的時期，當時其淨資產達到2069億美元。現年57歲的貝佐斯周一正式卸除亞馬遜執行長職務，並轉任執行董事長，而他仍然擁有亞馬遜約11%的股份。

貝佐斯的前妻、世界排名第15的富豪史考特（MacKenzie Scott）周二財富大增29億美元，超過她今年以來捐出的27億美元。