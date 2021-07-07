全球最大電動車廠特斯拉上季交車量創單季新高，股價衝鋒，激勵台股電動車概念股成盤面熱點，主要是市場看好電動車未來10年將走向智能化，隨著搭載自駕系統與車聯網各種應用，能複製如同過去10年的智慧手機商機。

目前台股掛牌和智能車相關的ETF包括：統一FANG+ETF（00757）、國泰智能電動車ETF(00893)、台新全球AI(00851)等。其中統一FANG+ETF，自6月29日收盤站上50元之後，已經連續7個交易日站穩50大關；而台新全球AI今收盤價33.35元則是創下掛牌以來新高價。

法人建議看好智能車大趨勢的投資人，要秉持三大要訣：「買分身不如買本尊」、「全球頂尖品牌廠獲利優於接單打工仔」、「綁定軟體服務比銷售硬體賺更久」。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，電動車趨勢最令市場感到興奮與期待的，除了各國零碳排環保目標推動，更核心的投資價值是科技創新，將顛覆傳統汽車製造業，讓電動車成為自駕系統與多元應用服務的智慧移動載具，有如過去手機產業所發生的巨變，投資邏輯也可仿效。

統一FANG+ETF（00757）成份股聚焦美股10大頂尖科技巨頭，目前10檔成份股有7檔已跨足智能車商機，既是本業具有護城河的跨國企業，又有領先發展AI與大數據的厚實背景，發展精品電動車不缺席，且高度聚焦關鍵晶片技術、自駕系統與應用軟體，還有打造獨特生態鏈的宏觀藍圖，遠比一般企業更有機會享受規模經濟與長尾效應。

尖牙股指數成份股的特斯拉與蘋果在自駕車領域發展的是「自我流」精品策略，自行開發新晶片與軟體，搭載在自家生產的電動車上。特斯拉是先行者，累積大量路駕數據為其優勢。蘋果因過去在智慧手機後發先至的成功，令市場高度期待，該公司核心價值為注重使用者體驗，軟硬整合與創造附加價值能力強，手機銷量由2010年4000萬支成長至目前突破2億支，軟體服務營收由2010年的微不足道，成長至2020年的5400萬美元，對公司營收貢獻達20%。