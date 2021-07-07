竹東沿河街6家殯葬業者，告別式場等施設未取得「殯葬設施經營業」許可，重操舊業，縣府將依規重罰。（羅浚濱攝）

竹東鎮沿河街有6家殯葬業者，還未合法取得「殯葬設施經營業」，去年被刻意抄作「洗屍水排入頭前溪」，汙染大新竹地區民生用水，成為網路焦點話題，縣府要求業者3年內完成改善，但業者私下陸續重操舊業，民政處接獲檢舉取締，將依規重罰。

「炒作洗屍水話題，也指向源頭處理不好，對台水的傷害很大！」水公司三區處副處長謝東穎指出，頭前溪隆恩堰進水到新竹第二淨水廠處理前，水源水質不管豐、枯水期都是24小時監測，各種法定檢測項目長期檢測結果都符合標準。

謝東穎並說，水質檢測項目中與殯葬相關的「氨氮」、「大腸桿菌群」、「總有機碳」、「化學需氧量」，長期檢測結果均無異常情形，加上取山端有即時監測設備，若水質有異常即會阻絕於淨水場外，確保水源水質安全，確保大新竹地區民生用水絕對符合飲用水標準。

縣府民政處表示，竹東鎮沿河街6家殯葬業者均為登記有案的合法「殯葬禮儀服務業」，並未取得「殯葬設施經營業」許可，業者設立的告別式場等未經申請核准設置，屬於不合法的殯葬設施遭檢舉。

縣府去年8月裁罰6家業者30萬至40萬元罰鍰，要求限期3年內完成改善，其中有2家受罰後，告別式場仍有營業，被裁罰3至6萬元。年初起6家業者陸續重操舊業，縣府接獲檢舉前往取締，將依違反殯葬管理條例73條重罰。

縣府表示，沿河街殯葬業者不管是使用國有地或私有地，都需要透過鎮公所辦理都市計畫變更，讓用地合法，在3年改善期內，業者需配合檢核點提報相關資料，朝合法化努力，希望業者經營的告別式場設施未合法前，要至合法殯儀館辦理治喪業務，否則將逐次依法開罰。