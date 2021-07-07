新北市三重湯城園區1日傳出有員工確診，當時1000多位員工篩檢結果均為陰性，近日卻傳出有個案陰轉陽。新北市長侯友宜今表示，這位個案是在就醫檢查時，發現陰轉陽性，但CT值30多，傳播性很低，但市府立刻啟動全面篩檢，截至中午已篩檢523人全數陰性，今日將全數完成1000人篩檢。

侯友宜說，三重湯城園區距離1日篩檢快一周，這位陰轉陽個案是在昨日就醫檢查時發現轉陽性，得知結果後就開始全面篩檢，而園區員工明日起須持陰性證明報告才可以上班。

侯友宜說，市府對風險高的區域會再度篩檢，不管傳播率高低，都會一再篩檢，一篩二篩都有可能，且會一周周監控，面對高風險區域會確保乾淨後才會放寬。

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