傳統照明光源因受汞水俣公約的限汞措施影響，市場已逐漸汰換，導致回收量逐年下降，使得回收處理成本上升；而LED照明光源則因產品材質演變，導致處理後資源回收收益下降，且處理設備維修及分選人力成本增加，致使回收處理成本提高。為穩定回收基金的正常運作，環保署今天公告「照明光源回收清除處理費費率」，其中直管日光燈將在2024年增為現在的4倍、達每公斤164元，而LED燈則將從現在的每公斤23.9元，2023則增為每公斤37元。

環保署表示，本次調整傳統照明光源的直管、非直管照明等徵收費率，分3階段逐步調整，第1階段自111年1月1日至111年12月31日、第2階段自112年1月1日至12月31日、第3階段自113年1月1日起實施；LED照明光源也分為3階段調整，第1階段自110年7月1日至110年12月31日、第2階段自111年1月1日至12月31日、第3階段自112年1月1日起實施。

環保署提醒，責任業者應依本次調整後的新費率，申報繳納回收清除處理費；環保署回收基管會副執秘魏文宜說，受到汞水俣公約影響，市場逐漸汰換傳統日光燈，使回收成本逐年上升，因此規劃在2024年直管日光燈的清除處理費率達每公斤164元，預計每隻燈管會有20元為清除處理費。

至於LED燈費率也分3級提升，魏文宜說，主要是因為提升預估回收率所致，從原本預估的90％提升至100％，加上業者也認為不要債留子孫、因此也認同提高處理費。