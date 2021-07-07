苗栗縣政府農業處保育志工「蛙蛙調查隊」協助陳情民眾移置吵人的蛙蛙。（苗栗縣政府農業處提供／謝明俊苗栗傳真

斑腿樹蛙是外來種，影響本地蛙類生態，民眾一旦發現可向縣府通報處理。（苗栗縣政府農業處提供／謝明俊苗栗傳真

苗栗近1個月來連日普降甘霖，不僅解決縣民用水困境，也使得蛙類繁殖大為暢旺，大量蛙類求偶鳴叫，竟然引來部分居民嫌蛙鳴太吵，向縣府農業處檢舉，農業處先前為了調查縣內蛙類生態，特別成立自然生態保育志工「蛙蛙調查隊」，由調查隊前往了解，並協助移置蛙類至其它遠處農家，解除這件蛙鳴困擾。

苗栗從去年持續乾旱至今年5月，一度苗栗鄉間在春天過後經常可聽到的熱鬧蛙鳴，曾經一度失去蹤影，5月底開始，梅雨帶來鋒面替苗栗帶來持續降雨，不僅解除旱象，也替許多生物帶回繁衍生機。

日前，縣內有民眾打電話向農業處檢舉，指稱住家附近蛙類鳴叫聲太吵，讓他們無法入睡，農業處立即通知苗栗縣自然生態保育志工「蛙蛙調查隊」至現場了解。

經蛙蛙調查隊發現，現場蛙種是台灣原生種澤蛙、拉都西氏赤蛙及小雨蛙。調查人員研判，溝渠裡的澤蛙很可能原棲息於上游農地但因連日大雨被沖入溝渠後到達陳情民眾住家附近，因受困溝渠不易跳出，加上溝渠的共鳴音箱效果強化蛙鳴，才導致民眾失眠通報處理。

保育志工們經將蛙蛙們捕捉移置到較遠農地，並向當地民眾說明青蛙眾多表示住家附近的生態環境不錯，才獲得民眾諒解。

農業處表示，每年4到7月，台灣原生種蛙類鳴叫為自然現象，一隻青蛙一年可以吃掉15000隻害蟲，為自然界中維持平衡重要生態鏈，青蛙不光是吃蚊子、蒼蠅，還大量捕食蛾類及稻飛虱等農業害蟲，所以人們稱牠為「莊稼的保護神」。因外來種斑腿樹蛙入侵，對本土蛙類生存造成威脅，民眾若發現外來種斑腿樹蛙，可打縣府1999通報，縣府農業處將派員協助移除作業。