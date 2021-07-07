智易科技（3596）今日公布6月份合併自結營收為31.85億元，較上月增加3.3％，較去年同期增加21.6％；另累計上半年合併自結營收為191.73億元，亦較去年同期增加27％，單月及上半年營收皆創下歷年同期新高。

至於第2季合併自結營收雖未能攻佔百億關卡，僅來到95.48億元，另也較去年同期減少0.8％，不過仍保有歷史第三高的佳績，另年增率亦達到20.1％。

智易表示，6 月受到產品出貨組合變化之因素，營收較 5 月略為增加，惟較去年同期仍大幅增加，6 月及上半年營收皆創下歷年來同期新高。今年第二季營收累計達95.48億元，單季營收為歷史第三高紀錄。智易審慎樂觀看待第三季訂單狀況，目前中國及越南工廠營運一切正常，將持續強化供應鏈之管理，密切掌握供料狀況及交期，滿足客戶訂單需求。

智易係以研發為導向的公司，將持續擴編研發團隊及招攬優秀人才。除了持續開發 Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、DOCSIS 3.1 Cable Modem、XGS/PON光纖、STB、5G CPE 等既有產品線及新一代寬頻技術之外，將加重投資力道研發 5G 應用領域（行動小基站、邊緣計算及垂直市場）、AIoT、雲端管理及車聯網等新領域。