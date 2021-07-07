東元（1504）經營權之爭延長賽再啟？繼菱光科技（8249）遭到公開收購後，菱光科技董座黃育仁旗下另一家公司東友科技（5438）也被鎖定、列為公開收購對象，7日安富國際投資經董事會決議通過以約新台幣 6.14 億元公開收購東友科技股份有限公司（5438）普通股。

該公開收購案已於今（ 7 ）日向主管機關金融監督管理委員會申報，公開收購期間為 110 年 7 月 8 日起至同年 8 月 5 日止。本次公開收購預定最高收購數量為 33760970 股（約為被收購公司已發行股份總數三成，最低收購數量為 5626829 股（約為被收購公司已發行股份總數 5％），每股收購價格訂為18.2 元，以東友科技7日收盤價15.8元計，溢價15.19％。

安富國際投資表示，若參與應賣之股數達最低收購數量，即達到發行股份總數的5％，本次公開收購條件即為成就；至於收購價格18.2 元，若以東友科技近一年交易日均價計算，溢價率達46.30％，以前 120、60、30 個交易日均價計算，溢價率亦分別達39.78％、32.46％、31.22％，該公開收購案已經會計師出具價格合理性意見書。

安富國際投資表示，被收購公司東友科技主要經營雷射多功能事務機（MFP）之 ODM/OEM 業務，於公開收購後，希望於被收購公司現有業務的營運基礎上，持續強化被收購公司在技術領域之優勢，並逐步擴展被收購公司於 3D 列印設計之工業級標籤印表機、自動護貝機與其他高附加價值產品領域及技術應用範圍，期能藉此提升整體營運效能及規模，為被收購公司股東創造最大投資價值。