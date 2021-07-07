【旅遊經 編輯部報導】關島暌違一年半後，昨(6)日迎來首班來自台灣的直飛航班，這群旅客為長榮航空包機，載著來自台灣共153 名旅客，參加關島Air V＆V計畫。而所謂的Air V＆V（Air Visit and Vacation）計畫是關島觀光局在全球所推出，鼓勵12歲（含）以上的旅客到關島旅遊度假期間，並接種COVID-19疫苗。

昨(６)日多個旅行社如雄獅旅遊、鳳凰旅遊等所推的「機+酒」行程，參與長榮航空包機，所合力促成的航班之一，預計7、8月份將有超過2000名旅客從台灣前往關島。旅客入境檢查過程中，關島觀光局提供了免費瓶裝水和消毒洗手液，並以Ruby Santos和Jesse Bais的現場查莫洛音樂表演來迎接旅客。

關島觀光局局長暨執行長Carl T.C. Gutierrez表示：「這只是關島首要產業復興的起點，我要感謝總督Lou Leon Guerrero對Air V＆V計畫的支持，讓旅客有機會在關島施打疫苗，並盡情體驗關島的Hafa Adai（是關島在地的原住民族「查莫洛人」的招呼語，類似熱情hello！你好！）

針對首趟關島Air V＆V，出國打疫苗的趨勢，因為天數的關係，以為大家會選擇僅需打一次的嬌生，沒想到針對遊客大都選擇莫德納、輝瑞，出乎意料之外，推測是旅客對疫苗信心度判斷，以及回台後也可依照指揮中心排程，繼續施打第二劑。

旅遊業者雄獅旅遊表示，7月預估是赴關島高峰，8月需求持續觀察中，除了五天四夜的機+酒行程外，也推出22天機加酒行程，費用約為135900元起，依照飯店等級不同而有所價差，價格約為美國的一半左右，因此有很多旅客願意前往，除了有部分潛在市場之外，另外也有原本預計到美國的旅客，轉移到關島。另外，若台灣疫情控制得宜，疫苗接種率達到一定程度以上，加上台灣針對外國入境旅客有達到相對應的開放，預期在今年第四季出境旅遊市場就有復甦機會。

關島觀光局全球行銷總監Nadine Leon Guerrero表示：「我對這次關島台灣辦事處、長榮航空和其他旅遊業夥伴合作促成包機的成功表達肯定，並感謝關島國際機場管理局、關島海關檢疫局、航警局及衛生局，持續和我們一起努力，迎接旅客來到這個度假天堂。」圖片：關島台灣辦事處提供