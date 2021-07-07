香港嫩模姜紫藍（Color）曾是主持人，並在電影《金錢帝國》飾演陳奕迅的七奶，近年則轉任為作家、攝影師。2017年她宣布閃嫁劉姓小開男友，但最後不了了之，後來還傳出前男友上門家暴，可說情路極其不順。最近她接受港媒訪問，坦言前陣子自暴自棄暴肥30磅（約13公斤），幸好後來奮力瘦身成功，重回魔鬼身材。

姜紫藍2006年曾進亞洲電視工作，參加演出電視劇，2年後她參加亞洲小姐比賽，同年曾到台灣墾丁拍攝寫真集，近年則淡出演藝圈。但她2017年與未婚夫劉男的一樁婚事轟轟烈烈，宣布訂婚後卻無下文，隔年又因男方對她施暴登上新聞版面，她稱知道劉男經濟困難，便幫忙打電話向其他人借錢，未料劉男知道後大怒，瘋狂對她拳打腳踢。

姜紫藍穿中空裝露事業線。（圖／翻攝自colorkeung IG）

姜紫藍更表示，這是劉男第3次對她施以暴力行為，因被對方打到怕了，為了保護自己和父母，決定不再與對方復合。去年媒體則報導，姜紫藍發文透露得到憂鬱症，還因為藥物作用開始反應遲鈍，「記性差過阿婆」，最誇張時更瘦到80磅（約36公斤）。

今據《東網》報導，姜紫藍今年初再度憂鬱症復發，這回她沒不吃不喝，反而放縱自己發胖了30磅，某天看到自己臃腫身形才痛定思痛花三個月減肥成功，至於成功祕訣，姜紫藍稱要有強大意志力，戒掉澱粉和糖分，多吃青菜少吃肉，每天還會固定做瑜珈加上150次深蹲，才讓她回歸纖瘦身材，她在IG更曬出自己穿中空裝露事業線美照，大方說如果網友有興趣的話，之後自己會再做直播，跟大家分享減肥心得。

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