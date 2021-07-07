高市經發局「半導體產學交流暑期營」舉辦首場線上產學交流工作坊，副局長高鎮遠盼年輕學子更了解半導體產業「放眼全球、接軌國際」。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

全球半導體產業受到疫情「助攻」需求大增，高雄市經發局首創「半導體產學交流暑期營」7日以視訊方式辦理，分為上、下午兩場，邀請知名講師及6家大廠代表，超過300人次報名參與，未來可望參加直升面試工作坊，為高雄留住更多優秀青年就業。

該暑期營6日舉辦首場線上產學交流工作坊，經發局副局長高鎮遠主持，吸引北、中、南各校逾百名學生參加。高鎮遠指出，近期包含歐盟、美國都紛紛喊出發展半導體產業，國際市場競爭激烈，高市府也與中央密切合作，打造南部半導體S廊帶。

經發局長廖泰翔表示，半導體產業發展前景看漲，去年以來相關大廠投資高雄已破千億。今年初經濟部長王美花更親自宣布「半導體先進材料與零組件園區」將落腳高雄，串連南科、路竹等園區，以台積電、日月光、華邦電、穩懋等半導體廠為核心，加上高雄半導體封測及金屬精密加工產業優勢，帶動「南部半導體S廊帶」快速成形，吸引更多大廠投資高雄。

廖泰翔表示，因應未來大廠投資，市府除加速園區規畫外，更超前部署為企業儲備高階人才庫，扮演「媒人」打造製造、人才、技術產學交流平台，這次暑期營提供青年學子從了解產業到就業輔導一條龍的服務，歡迎更多企業與同學選擇高雄，一起加入半導體高雄隊。

台灣恩智浦人力資源部總監張雅芳表示，恩智浦作為跨國公司，需要的人才除了專業背景外，也需要具備跨國溝通的英文能力，以及與行銷、業務、產線端合作「團體合作思維」。她提醒，有意投身半導體產業的學生們，面試一定要積極展現個人專業、社團經歷來凸顯軟實力及個人特質。

陽明交大國際半導體產業學院長張翼指出，氮化鎵（GaN）為矽之後最重要的半導體材料，具寬能間隙及高電子遷移率特性，可製作快充、無線通訊組件等高頻元件及節能高功率元件。他強調，未來氮化鎵將應用於電動車、物聯網、衛星通訊、自駕車、醫療器材等產業，其高電壓、高頻、高效率特性可望為半導體產業帶來龐大商機。