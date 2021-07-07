中華航空貨運處員工確診新冠肺炎，家中還有3人確診，傳出其妻任職於「另一間」航空公司，長榮集團稍早證實是自家員工，但從5月中就開始居家辦公，沒有傳染給其他員工的疑慮。

華航確診員工家裡有6人同住，共4人確診，中央流行疫情指揮中心表示，確診者足跡已完成疫調，該匡列的人員也已匡列，針對該名員工的工作環境將進行全面採檢，預計約900人。

另傳出，華航確診員工的妻子，任職於另一家航空公司，長榮集團回應，有關華儲確診員工之家人為長榮員工一事，相關情況還是要以疫情指揮中心公布為主，而該位確診員工自5月中就開始居家辦公，因此沒有傳染給公司其他員工的疑慮。

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