1名身材姣好的小模，前年在交友軟體上認識1名暱男網友，禁不住對方要求，將自己的上空照傳給對方，結果被男網友恐嚇並散布出去，小模憤而提告。檢警查出男網友帳號是透過另名江姓女子門號申請，認定江女是共犯，依恐嚇等罪將她起訴，但台北地院審理認為江女並不知情，因此判她無罪，可上訴。

檢方起訴指出，江女2018年12月間提供門號給1名男網友，讓男網友在交友軟體SweetRing上申請帳號，暱稱為「陳」。男網友隔年4月間在SweetRing認識小模，雙方互換LINE聊天，男網友並取得小模的裸胸照，雖然小模半小時內就收回照片，仍被男網友儲存下來。

小模後來發現，男網友把她的上空照張貼到她的粉絲專頁，還附註文字指小模是「援交妹」，並傳LINE小小模恫嚇「我現在就讓你朋友看你的風光清涼」、「別讓我找到你家人，會給你家人看看這麼性感的女兒」、「看色情網有嗎，別以為關閉封鎖那些就沒事」等語，小模因而報警求助。

警方根據男網友註冊SweetRing的門號，循線通知門號主人江女到案，江女否認犯行，辯稱她2018年10月間在交友軟體上認識自稱「陳子雄」的男子，幾天後交往，交往後男子要她提供門號，否則要殺她全家，還要求她借錢買遊戲點數，她從來沒見過男子本人，不知道小模被恐嚇的事情。

檢方不採信，依恐嚇、公然侮辱等罪起訴江女，但北院認為，江女與男網友交往後產生情感依附，才會對男網友言聽計從，沒有任何懷疑或設防；另外，小模與男網友原本相談甚歡，因故起爭執後，才發生散布上空照事件，無法排除男網友是臨時起意報復，難認江女是共犯，遂判她無罪。