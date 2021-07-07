7日日股晶片族群表現不佳，加上新冠疫情影響，日經收28,366.95點，跌276.26點、或0.96%。同時，東證收1,937.68點，跌16.82點、或0.86%。

受隔夜美國費城半導體收低影響，不振的晶片類股更是拖累大盤，東京威力科創跌0.4%，愛德萬測試跌0.82%，信越化學更是跌3.27%。

岩井宇宙證券認為，疫苗接種率似乎已裹足不前，東京新確診數量正在增加，疫情嚴峻下東奧又要復賽，因此找不到利多消息可激勵股市。根據日本當地媒體報導，在日本民眾愈來愈擔心疫情會因舉辦東奧而擴散，日本政府正在考慮屆時奧運開賽時，現場不得有任何在場觀眾觀看。

同時，權值股也表現疲弱，旗下擁有平價品牌Uniqlo的迅銷，下跌1.11%。

積極投資新創公司的軟銀下跌0.62%，因其入股的網約車滴滴出行，遭中國大陸政府大力整頓，勒令APP下架後，6日在美股掛牌股價曾一度暴跌25%。

金融族群中，銀行類股也因美國公債殖利率下降而走弱。三菱日聯金融跌1.99%，瑞穗金融跌1.89%以及三井住友金融也跌1.83%。