抵押貸款銀行Halifax周三表示，英國房市在6月出現部分降溫，房價自1月以來首次出現月度的下降。
英國6月房價較5月低了0.5%；而與去年同期相較，6月房價則高出8.8%。
Halifax總經理Russell Galley指出，在前所未有的大漲之後，目前平均價格仍較去年同期高出2.1萬英鎊(約2.9萬美元)。
全國銀行(Nationwide)在上周公布數據，其衡量房價的指標顯示，2020年6月至2021年6月期間，房價上漲了13.4%，為16年多來的最大漲幅。
英國房地產受到政府減稅政策的刺激；另外新冠病毒的肆虐，許多人居家工作，希望尋求更大的房屋。
Galley表示，隨著經濟復甦，尋找更大房屋的人士，其需求不會完全消退，而市場上的房屋短缺，也將支撐房價。
倫敦房價6月年增2.9%，年漲幅低於平均水準。英國所有地區，除了英格蘭Midlands地區外，其餘地區房價在6月增速皆高於5月。
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